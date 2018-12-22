Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Одеяла, полотенца и обувь раздали российские военные мирным жителям в Сирии

Алексей Савелов
22:00 22.12.2018
Акция была проведена в провинции Дамаск.
Одеяла, полотенца и обувь раздали российские военные мирным жителям в Сирии
Фото: Минобороны РФ

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин на брифинге.

Он сообщил, что за прошедшие сутки представителями российского Центра была проведена одна благотворительная акция в школе населенного пункта Маалула провинции Дамаск, в ходе которой выдано 260 одеял, 260 полотенец и 260 пар обуви, а также 22 комплекта футбольной формы и 5 футбольных мячей от футбольного клуба «Спартак».

Кроме того, в рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики от 9 октября 2018 г. власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 21 декабря 2018 г. амнистировано 19 068 человек.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 21 декабря 2018 г. восстановлено 30 900 жилых домов, 713 образовательных и 120 медицинских учреждений. Отремонтировано 945 км автомобильных дорог.

Кроме того, боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, в течение суток совершили обстрелы населенных пунктов в провинциях Латакия, Хама и районов города Алеппо.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.12.2018, 18:23
СК РФ возбудил дело по факту гибели шахтеров в Соликамске
Дата22.12.2018, 15:05
Новейшие Су-34 преодолели ПВО «противника» на минимальной высоте и уклонились от атаки: видео
Дата20.12.2018, 10:19
Отец Нурмагомедова озвучил стоимость реванша с Макгрегором
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата22.12.2018, 16:16
Определена дата первого полета транспортного самолета Ил-112В
Дата20.12.2018, 07:41
В Японии рассекретили материалы по переговорам о Курильских островах с США
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
22:00 В стране и мире
Одеяла, полотенца и обувь раздали российские военные мирным жителям в Сирии
05:27 В стране и мире
Видео
Российские военные раздали детям-инвалидам в Сирии подарки в преддверии Рождества Христова
22:00 В стране и мире
ФК «Спартак» передал в Сирию необычные подарки
05:15 В стране и мире
Видео
Более 100 человек вышли из Идлибской зоны деэскалации в Сирии за два дня
03:39 В стране и мире
Небензя усомнился в выводе войск США из Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
19:28 В стране и мире
Хлопок произошел в жилом доме на северо-западе Москвы
18:47 В стране и мире
Видео
Десятый серийный Ил-76МД-90А выполнил первый полет: видео
17:54 В стране и мире
Видео
В Париже в ходе протестов «желтых жилетов» начались столкновения с полицией
16:50 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с места пожара на шахте в Соликамске
16:38 В стране и мире
Порошенко подписал закон о лишении УПЦ названия
События дня
События дня
Большая пресс-конференция Путина-2018
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названы вызывающие онкологию сладости
Радиация и кровь: исследователь обнаружил «секретные» материалы в деле о гибели группы Дятлова
Названы самые популярные коты 2018 года
МАЗ показал свой «самый красивый» гоночный грузовик
Найден эффективный способ предсказывать смерть человека
Видео
В ГИБДД рассказали, как можно будет получить «красивый» номер
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.