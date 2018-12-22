Одеяла, полотенца и обувь раздали российские военные мирным жителям в Сирии

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин на брифинге.

Он сообщил, что за прошедшие сутки представителями российского Центра была проведена одна благотворительная акция в школе населенного пункта Маалула провинции Дамаск, в ходе которой выдано 260 одеял, 260 полотенец и 260 пар обуви, а также 22 комплекта футбольной формы и 5 футбольных мячей от футбольного клуба «Спартак».

Кроме того, в рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики от 9 октября 2018 г. власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 21 декабря 2018 г. амнистировано 19 068 человек.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 21 декабря 2018 г. восстановлено 30 900 жилых домов, 713 образовательных и 120 медицинских учреждений. Отремонтировано 945 км автомобильных дорог.

Кроме того, боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, в течение суток совершили обстрелы населенных пунктов в провинциях Латакия, Хама и районов города Алеппо.