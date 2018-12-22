Герлзбенд из Архангельской области готовится удивить жюри на «Новой Звезде – 2019»

«Candy Beat» – женский коллектив с изюминкой. В нем нет ни лидера, ни солиста – все меняются ролями даже в течение одного номера. Однако, легко это только на первый взгляд: быть по-настоящему универсальным музыкантом, чтобы с легкостью пересесть с барабанов на клавиши, весьма непросто.

Срока в шесть лет хватило девушкам, чтобы научиться понимать друг друга с полувзгляда, потому что их связала музыка. Днем они преподают ее в теории, а вечером показывают свое мастерство на практике.

«Candy Beat» исполняют каверы на популярные мелодии, но это далеко не весь их арсенал. Они готовят альбом авторских песен.

«Сейчас задумались над записью альбома. Настало то время, когда мы сможем сказать свое слово в музыкальной истории», — говорят девушки.

Они готовятся покорить жюри «Новой Звезды – 2019» неожиданностью и удивить так, как никто до этого.

«Candy Beat» представляют на конкурсе Архангельскую область. Северные, но вовсе не снежные, королевы готовы согреть даже самые холодные сердца.

Первый выпуск Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда – 2019» смотрите на нашем телеканале уже в это воскресенье, 23 декабря, в 21.30.