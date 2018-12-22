Представитель «Уралкалия» рассказал обстоятельства произошедшего на шахте в Соликамске

На место пожара в шахте Соликамска в Пермском крае пребывают родственники горняков, с ними работают психологи. Как рассказал в комментарии «Звезде» начальник управления по связям с общественностью ПАО «Уралкалия» Андрей Сидоров, шансов на спасение заблокированных в горящей шахте рабочих, практически нет. Задымление продолжается до сих пор.

«Ситуация драматичная, вряд ли мы увидим горняков живыми… До сих пор до них добраться не удалось. У них есть так называемые самоспасатели, они позволяют дышать в отсутствии воздуха до четырех часов. Но мы не знаем, в какой момент они должны были ими воспользоваться, необходимость могла возникунть не сразу. Задымление идет до сих пор. Прибывают родственники, с ними работают психологи», - сообщил «Звезде» Андрей Сидоров.

Ранее сообщалось, что в шахту спускалась пожарная машина, которая пыталась залить огонь водой. Однако когда через некоторое время машину поднимали на поверхность, очевидцы заметили, что краска на ней выгорела и облупилась, что говорит о сильном пожаре в шахте.

В субботу девять горняков оказались заблокированы в шахте Соликамска, где произошел пожар. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении горных, строительных работ. Оперативный штаб по решению возникшей чрезвычайной ситуации возглавляет губернатор Пермского края Максим Решетников.