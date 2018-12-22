На Украине нашли цистерну с человеческими скелетами

В Одессе нашли цистерну с двумя человеческими скелетами. Она была закопана в землю. Пол погребенных установить не удалось.

«Судмедэксперты, которые осмотрели скелеты на месте их обнаружения, не нашли признаков насильственной смерти - на скелетах не обнаружено следов переломов или иных повреждений», - сообщает издание «Украинские национальные новости».

После обнаружения останки были отправлены на дополнительную экспертизу с целью установления причин смерти.