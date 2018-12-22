В Санкт-Петербурге выпустят ранее неизвестный альбом группы «Кино».

Много лет назад музыканты приняли решение отложить публикацию написанного материала, но теперь он поступит в продажу уже фактически как историческое достояние. Сообщается, что 32 года назад группе не очень понравилось получившееся звучание, поэтому было решено не выпускать пластинку.

В итоге специалисты, которые занимались реставрацией записей, оставили их в первозданном виде - поклонники группы «Кино» и творчества Виктора Цоя смогут услышать песни такими, какими их слышал сам музыкант. Альбом будет называться «Любовь - это не шутка». Об этом сообщает RT.

Ранее также была издана последняя песня Цоя. Она носит название «Атаман». Оригинальная акустическая запись 1990 года долгое время считалась утраченной.

Группа «Кино» возглавлялась легендарным музыкантом Виктором Цоем. Спустя 28 лет после своей трагической гибели он все еще продолжает оставаться кумиром миллионов, его песни пользуются популярностью как у взрослых, так и у подрастающего поколения.