Как покоряли Измаил: российские военнослужащие воссоздали дерзкий штурм полководца Суворова

В субботу, 22 декабря, россияне вспоминают одну из самых значимых дат в армейской истории страны: в этот день в конце XVIII века войска Александра Суворова штурмовали турецкую крепость Измаил.

Это был отчаянный и дерзкий бой: Суворов лично говорил, что решиться на штурм неприступной крепости можно было только один раз в жизни. Русская армия находилась в меньшинстве и была измотана войной, но великий полководец не отступил.

Воссоздать его подвиг на экране решились создатели программы «Военная приемка. След в истории». Для реконструкции осады и взятия бесценного для турок стратегического объекта авторы нашли крепость в Приднестровье и переодели в форму солдат суворовской армии российских военнослужащих.

Смотрите фильм «Суворов. Штурм Измаила» 30 декабря в 15:00 на телеканале «Звезда».