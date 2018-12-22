Появилось видео из горящей шахты в Соликамске

Опубликовано видео из шахты «Уралкалия» в Соликамске. На нем идет поисково-спасательная операция по спасению девяти горняков. Кадры публикует телеканал «360».

Спасатели в очередной раз спустились в шахту, где остаются девять горняков. Более восьми часов в шахте продолжается пожар.

На руднике шли работы по укреплению несущих конструкций. При армировании стального горизонта в стволе № 4 на отметке «минус 365 метров» произошло возгорание.

Сейчас на месте дежурят девять автомобилей скорой помощи, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшем смерть трех и более лиц.

В ведомстве отметили, что есть «основания полагать, что люди погибли». Шахтеры оказались заблокированы в шахте, расположенной на территории Соликамска, на глубине 300 метров. Следственным комитетом начата проверка обстоятельств случившегося.