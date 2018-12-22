В ЛНР заявили, что в Донбасс прибыли составы с танками ВСУ

Составы с танками и другим вооружением прибыли на железнодорожную станцию Рубежное в Донбассе. Доставленные Т-64 и противотанковые пушки МТ-12 и БМП-1 предназначены для украинских вооруженных сил.

Об этом заявили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. Ее начальник, Яков Осадчий, отметил, что информацию о прибытии вооружений для ВСУ подтвердили и в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее в ДНР сообщили об усилении группировки ВСУ на Горловском направлении. Это происходит с целью совершения попытки наступления в Донбассе 24-25 декабря.