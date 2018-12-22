Десятый серийный Ил-76МД-90А выполнил первый полет: видео

В Ульяновске первый полет совершил десятый серийный модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.

Самолет Ил-76МД-90А способен перебрасывать 60 тонн груза на расстояние до 4000 километров. Ширина и высота кабины составляют 3,45 и 3,4 метра соответственно.

Специально созданная для самолета схема шасси позволяет ему садиться и взлетать с грунтовых полос, способен перевозить до 126 десантников.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, топливозаправщик Ил-78, медицинский Ил-76МД «Скальпель», Ил-76МДК «Космос», летающая лаборатория Ил-76ЛЛ.