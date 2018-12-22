Опубликовано видео изнутри оперативного штаба по пожару в шахте Соликамска

«Звезда» публикует видео изнутри оперативного штаба, экстренно созданного по пожару в шахте «Уралкалия» в городе Соликамске Пермского края, где уже более восьми часов продолжается пожар.

Как ранее «Звезде» сообщил источник, в шахту спускалась пожарная машина, которая пыталась залить огонь водой. Однако когда через некоторое время машину поднимали на поверхность, очевидцы заметили, что краска на ней выгорела и облупилась, что говорит о сильном пожаре в шахте.

Оперативный штаб по решению возникшей чрезвычайной ситуации возглавляет губернатор Пермского края Максим Решетников, который прибыл на место происшествия.

Также на месте исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Шамиль Биктаев и руководитель краевого Центра медицины катастроф Олег Федоткин.

В субботу девять человек оказались заблокированы в шахте Соликамска. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении горных, строительных работ.