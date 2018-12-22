СК РФ возбудил дело по факту гибели шахтеров в Соликамске

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшем смерть трех и более лиц (ч. 3 ст. 216 Уголовного кодекса РФ). Это стало следствием развития трагических событий с пожаром, случившимся в шахте «Уралкалия» в Соликамске.

В ведомстве сообщают, что «имеются основания полагать, что люди погибли». В шахте до настоящего момента оставались горные рабочие в количестве девяти человек.

Напомним, они оказались заблокированы в шахте, расположенной на территории Соликамска, на глубине 300 метров. Следственным комитетом начата проверка обстоятельств случившегося.