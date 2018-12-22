На рождественской ярмарке во Львове произошел взрыв

Четыре человека пострадали в результате взрыва и последующего пожара на рождественской ярмарке в центре украинского Львова.

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии в реанимации.

Известно, что причиной ЧП стал взрыв газового баллона в импровизированной закусочной. Огонь быстро перекинулся на соседние строения.

Виновники случившегося устанавливаются. На время следствия власти города приняли решение закрыть ярмарку.