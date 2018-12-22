На рождественской ярмарке во Львове произошел взрыв
Все пострадавшие находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии в реанимации.
Четыре человека пострадали в результате взрыва и последующего пожара на рождественской ярмарке в центре украинского Львова.
Сейчас все пострадавшие находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии в реанимации.
Известно, что причиной ЧП стал взрыв газового баллона в импровизированной закусочной. Огонь быстро перекинулся на соседние строения.
Виновники случившегося устанавливаются. На время следствия власти города приняли решение закрыть ярмарку.