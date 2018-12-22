Стали известны подробности спасательной операции на месте пожара в шахте в Соликамске

Директор Центра медицины катастроф Пермского края Олег Федоткин рассказал «Звезде» о работе экстренных служб на месте трагического пожара в шахте «Уралкалия» в Соликамске, где на глубине 300 метров заложниками задымления стали девять шахтеров.

По его словам, в данный момент на месте происшествия работают в общей сложности девять бригад медиков.

«Девять автомобилей скорой помощи, в том числе бригада экстренного реагирования Центра медицины катастроф из Перми, реанимационный автомобиль санитарной авиации краевой клинической больницы, два реанимобиля из Березняков и Соликамска. Итого девять бригад», - сказал Федоткин.

Напомним, в руднике в Соликамске уже более шести часов продолжается пожар. Шансы на спасение заблокированных под землей шахтеров невысоки. У них есть средства индивидуальной защиты, но время их действия подошло к концу.