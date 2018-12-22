В Париже в ходе протестов «желтых жилетов» начались столкновения с полицией

Акции «желтых жилетов» проходят сразу в двух европейских столицах. Демонстранты собрались в центре Брюсселя. На улицах дежурят полицейские патрули с водометами.

В Париже активисты схлестнулись с силовиками, стали обливать их водой и пеной. Те в ответ применили дубинки и слезоточивый газ. Протестующие требуют отставки главы государства Эммануэля Макрона. Задержаны более трех десятков человек. Троих активистов поместили под стражу.

По данным BFMTV, в субботней манифестации в столице приняли участие около 800 человек. Большая часть протестующих находится около собора Сакре-Кер в одном из самых туристических районов города - Монмартре.

Массовые протесты «желтых жилетов» начались в середине ноября из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Активисты выходят на улицы в светоотражающих желтых жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.