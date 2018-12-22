Астронавт NASA показал, как заново учится ходить по Земле после полета в космос
Астронавт NASA Дрю Фейстел опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором он восстанавливается после полета в космос.
На кадрах астронавт буквально заново учится ходить. Привыкая к земному притяжению, Фейстел пытается пройти с закрытыми глазами по прямой линии, однако это у него получается не очень хорошо. По его словам, самочувствие на тот момент у него было далеко от идеального.
«Вот так, с пятки на носок и с закрытыми глазами, я ходил 5 октября после 197 дней на МКС», - написал астронавт.
Видео снято после приземления космического аппарата «Союз МС-09», который пробыл с миссией на МКС 197 дней. Вместе с Фейстелом на корабле работали российский астронавт Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньен-Ченселлор.