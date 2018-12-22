В СК РФ заявили о негативном прогнозе ситуации с пожаром в шахте «Уралкалия»

Управление Следственного комитета России по Пермскому краю прокомментировало «Звезде» развитие ситуации с ЧП в шахте «Уралкалия» в Соликамске, где девять человек остались на глубине 300 метров во время сильного задымления. По заявлению ведомства, стоит готовиться к неблагополучному исходу.

«Люди находятся под землей, связи с ними нет, задымление не ликвидировано. Прогноз печальный», - заявили в пресс-службе СК РФ по региону.

Напомним, в руднике в Соликамске уже более шести часов продолжается пожар. Шансы на спасение заблокированных под землей шахтеров невысоки. У них есть средства индивидуальной защиты, но время их действия подошло к концу.