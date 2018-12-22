Крымский депутат назвал мелочью на чай 10 миллионов долларов США для ВМС Украины

Десять миллионов долларов, которые Соединенные Штаты собираются выделить «на дополнительную помощь ВМС Украины», не смогут компенсировать «ни политические, ни моральные потери» украинского государства после инцидента в Керченском проливе.

Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. По его мнению, «военный престиж за деньги не купишь».

«На сегодняшний день мы имеем три арестованных корабля и 24 украинских моряка, которые задержаны как уголовные преступники», - заявил парламентарий.

Он также не преминул провести своеобразную аналогию, описывая действия американского правительства.

«Вашингтон - толстосум, проходящий мимо церковной паперти, где с протянутой рукой заливается слезами Украина. Но крупные купюры жалко, поэтому он дал ей мелочь на чай», - цитирует РИА Новости Бальбека.

Напомним, ранее в Госдепе США сообщили, что с одобрения конгресса предоставят украинской стороне финансовые средства в качестве компенсации за события с ее военными кораблями в Керченском проливе, когда они незаконно пересекли водную границу России и начали движение к проливу. Впоследствии благодаря действиям пограничной службы ФСБ РФ по Республике Крым корабли и их экипажи были задержаны.