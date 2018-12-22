Опубликованы первые кадры с места пожара на шахте в Соликамске

На шахте в Соликамске уже более шести часов продолжается пожар. Сейчас на глубине нескольких сотен метров под землей заблокированы девять человек. Шансы на спасение шахтеров невысоки. Об этом рассказал руководитель подрядной организации.

По его словам, у шахтеров есть средства индивидуальной защиты, специальные шахтные самоспасатели, но, к сожалению, все время действия этих комплектов уже вышло.

Как «Звезде» сообщил источник, в шахту спускалась пожарная машина, которая пыталась залить огонь водой. Однако когда через некоторое время машину поднимали на поверхность, очевидцы заметили, что краска на ней выгорела и облупилась, что говорит о сильном жаре в шахте. Кислорода в шахте осталось минимальное количество, поэтому спасатели не берутся делать каких-то прогнозов.

Ранее сообщалось, что губернатор Пермского края Максим Решетников прибыл на место происшествия в шахте «Уралкалия» в Соликамске. Он возглавит оперативный штаб по решению возникшей чрезвычайной ситуации. Вместе с ним на место прибыли исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Шамиль Биктаев и руководитель краевого Центра медицины катастроф Олег Федоткин.

В субботу десять человек оказались заблокированы в шахте Соликамска. Речь идет о руднике «Уралкалия», где произошел пожар на глубине более 300 метров. СК РФ начал проверку.