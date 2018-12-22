Порошенко подписал закон о лишении УПЦ названия

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В четверг Верховная рада приняла документ.

Закон подразумевает, что УПЦ должна в течение четырех месяцев придумать себе новое название и внести соответствующие изменения в устав.

Ранее «Звезда» сообщала, что каноническая УПЦ отказалась выполнять закон Верховной рады. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ заявил, что закон предполагает «управление каким-то заграничным центром», что никак не вписывается в каноны украинской церкви.

Пятнадцатого декабря в Киеве состоялся так называемый «объединительный собор», в ходе которого раскольники решили назвать свою объединенную церковь «Православной церковью Украины». Ее главой избрали «митрополита Киевского и всея Украины» Епифания. Однако на мероприятие прибыли только два архиерея канонической УПЦ, что в церкви назвали полным провалом мероприятия.