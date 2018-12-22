УАЗ рассказал о грядущих новинках 2019 года

Ульяновский автомобильный завод рассказал о новинках, ожидающих российских автолюбителей в 2019 году.

Главной премьерой автоконцерн называет «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач. Ждать его появления следует осенью следующего года. Помимо него, УАЗ выпустит специальные версии так любимой автомобилистами «Буханки», а также «Хантера» и того же «Патриота». Точные даты выхода новинок на рынок производитель не называет.

Автоматом, который будут устанавливать на новый «Патриот», станет АКПП Punch 6L50, которая будет работать вкупе с 2,7-литровым российским двигателем ZMZ мощностью 150 лошадиных сил. Ресурс коробки составит 200 тысяч километров. Предварительно за «автомат» придется доплатить от 60 до 100 тысяч рублей. Цена «Патриота» на данный момент - от 709 тысяч рублей. Об этом сообщает «РГ».

Между тем подразделения военной полиции пополнили свой автопарк спецверсиями УАЗ «Патриот». Военные представительства Минобороны РФ приняли 22 автомобиля в различных модификациях, произведенных в интересах военной полиции МО РФ.