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Пропагандистская матрешка: почему США верят в «желание России править миром»

Николай Петров
18:28 22.12.2018
Россия больше не хочет быть ни покладистой, ни младшим подчиненным партнером. И однажды Западу придется свыкнуться с этой мыслью
Фото: Bryan Smith ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Ведущий программы «Задело» Николай Петров: Если бы существовала возможность выдать какую-нибудь премию типа «Оскара» за самый странный вопрос западного журналиста, заданный во время пресс-конференции российского президента, то она, эта премия, безусловно, досталась бы шефу московского бюро The Wall Street Journal Анне Симмонс. Вот знаете, бывают вопросы, способные любого нормального человека ввести в ступор. Потому что бред же.

«Добрый день, господин президент! Спасибо Вам большое за возможность задать вопрос. На Западе многие политики, эксперты и даже простые люди видят в России большую угрозу. Они даже думают, что вы как президент России хотите править миром. Я хочу знать, действительно Вы хотите этого? И скажите, пожалуйста, какова настоящая цель Вашей внешней политики? Благодарю Вас», - спросила Симмонс в ходе пресс-конференции.

Что поразительно, они же это спрашивают на полном серьезе, не в шутку! Вот очень хочется понять, что у западных политиков и журналистов в головах? Вот еще раз: действительно ли Россия и ее президент хотят править миром? Ей-богу, детский сад какой-то! И это что - уровень современной журналистики? А ведь за плечами у госпожи Симмонс по меньшей мере 25 лет стажа, работа в крупнейших международных изданиях в Африке, Европе, на Ближнем Востоке. Магистратура Колумбийского университета, в конце концов. Можно только поражаться безграничному терпению, с которым российский президент отвечал на этот совершенно вздорный и, на первый взгляд, совершенно бессмысленный с точки зрения логики вопрос уважаемого американского делового издания.

Вот ни на секунду не могу поверить, чтобы шеф московского бюро The Wall Street Journal Анна Симмонс, задавая этот вопрос, ничего не знала о внешней политике Москвы. Ну не в вакууме она живет! Выражение «многополярный мир» не слышала? Слово «суверенитет» ей незнакомо?

С другой стороны, госпожа Симмонс как американский журналист должна быть прекрасно знакома с выступлениями вашингтонских чиновников, госсекретаря Помпео или уходящего в отставку министра обороны Мэттиса про «американскую исключительность». Где прямым текстом говорится о том, кто на самом деле хочет в одиночку править миром, называя это обязанностью, вытекающей из «лидерства» Америки. Думаю, что она в курсе и про пятнадцатикратную разницу оборонных бюджетов, и про то, что у США 800 военных баз по всему миру, а у России и десяти не наберется.

А если она все это знала, то зачем спрашивать откровенные глупости по поводу желания России править миром? А вот это уже другой, гораздо более интересный вопрос. Конечно, в этом вопросе есть пропаганда. Она самая, родимая, но не только.

Я думаю, вы заметили, как выглядит этот прием. Берется некий пропагандистский тезис - в данном случае про «российскую угрозу», - подкрепляется ссылкой на мнение «многих» политиков, экспертов и простых людей. Многих - то есть уже массовость как бы обеспечена. А уже затем «желание править миром» выдается за некий общепризнанный факт, требующий комментария. Это называется чистой воды манипуляцией. Сам выдумываю угрозу, сам пугаю всех вокруг, затем сам же начинаю бояться. Нового здесь только вот этот тезис - про «править миром»

Раньше эта довольно примитивная схема-трехходовка была опробована на Прибалтике. Ну вы знаете. Который год уже все те же западные журналисты упоенно пишут о том, что «агрессивная Россия вот-вот нападет на Литву, Латвию и Эстонию». Иногда в комплекте идет еще и Польша. Для этого - продолжают они в десятках, если не сотнях статей, - российским войскам непременно нужно будет соединиться с Калининградом, для этого пробить так называемый «сувалкский коридор».

Тот, кто первым там, на Западе, придумал тезис про этот коридор, был настоящий мастер информационной войны. Потому что просто «агрессивная Россия вот-вот, прямо сейчас атакует Прибалтику» - это ни о чем. Какой смысл, в чем цель? А с «коридором» вся эта история приобретает конкретные очертания некоего стратегического плана. Высосанного из пальца, но тем не менее. «Да, сувалкский коридор! Слышали, знаем», - кивают зашуганные европейцы.

Но вернемся к вопросу, заданному на пресс-конференции. Потому что он как пропагандистская матрешка. Там, кроме опять же высосанного из пальца плана России править миром, есть еще одна очень интересная штука. Это тезис журналистки The Wall Street Journal о том, что якобы «многие» простые люди видят в России угрозу. Интересно, а где они ее видят, кто им рассказал об этом? Да вы же сами каждый день пугаете и накручиваете свою аудиторию! Перефразируя Достоевского, «вы-с, вы-с и убили-с!».

Даже далеко ходить не надо, вот несколько характерных  заголовков из того же самого издания: «Наступление России в Латинской Америке». Короче, ужас-ужас! Москва хочет закрепить свое «постоянное вредоносное присутствие в Западном полушарии, включая сбор разведданных и видимое проецирование силы. «Из досадной помехи Россия может превратиться в серьезную угрозу для США». Другая статья: «У американских фермеров новая беда: усиливающаяся Россия. Русская пшеница выдавливает американское зерно с рынков».

И это только две статьи из одного издания. На самом деле подобных страшилок гораздо больше. Так вот, политики эксперты и простые люди видят в России угрозу по одной простой причине: потому что каждый божий день из каждого утюга о России рассказывается исключительно как об угрозе. А любая другая точка зрения выжигается просто каленым железом. За примером далеко ходить не надо.

На этой неделе британский регулятор телевещания Ofcom выдвинул целый ряд претензий телеканалу RT за якобы имевшие место нарушения эфирной политики. Как написала Маргарита Симоньян, одно из предупреждений связано с тем, что телеканал выдал в эфир и не подверг сомнению заявления российского Министерства обороны по Сирии. В сюжете про цыганские погромы на Украине Ofcom усмотрел недостаточное освещение позиции погромщиков. А в репортаже о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС «Галичина» (запрещена в РФ - прим. ред.) не была представлена «альтернативная точка зрения». То есть, надо полагать, точка зрения СС (запрещена в РФ - прим. ред.).

В итоге телеканалу грозит лишение лицензии на вещание. Вообще, это крайне удобная позиция для западных властей: отрубить все альтернативные точки зрения, свить информационный кокон, окуклиться в нем и пребывать в эйфории от собственной исключительности. Продолжая нагнетать истерику по поводу российской угрозы. Если бы не печальные последствия, когда пропаганда начинает жить своей жизнью, раскручиваясь по спирали. Пресса провоцирует политиков, политики - прессу, они самовозбуждаются, входят в резонанс…И это может иметь просто катастрофические результаты! В виде реальных военных шагов, в основе которых нет ровным счетом ничего, кроме информационной войны и недобросовестной пропаганды.

Сорок один американский сенатор призвал Дональда Трампа провести многонациональную операцию против России в Черном море. По их словам, это необходимо для обеспечения свободы судоходства, для демонстрации поддержки Украины, а также для того, чтобы «дать отпор чрезмерным притязаниям России на суверенитет. Текст был опубликован на сайте одного из его авторов, сенатора Рона Джонсона.

Сенатор Джонсон - допускаю, что это имя прежде вы никогда не слышали, - это, между прочим, важная шишка. В комитете по международным отношениям сената он отвечает за сотрудничество в Европе и еще за вопросы региональной безопасности. Но вот как они там себе представляют эту так называемую многонациональную операцию в Керченском проливе?

Это же полный Альцгеймер, утрата связи с реальностью. Как говорится, если Бог хочет лишить человека разума, он помогает ему избраться в сенат или конгресс США. Но самое интересное здесь все же не в безумной попытке создать некий повод для военного столкновения России и НАТО в Черном море, а этот тезис о необходимости дать отпор - цитирую - «чрезмерным притязаниям России на суверенитет». Простите, «чрезмерных» с чьей точки зрения? С каких это пор суверенитет может быть чрезмерным? Внезапно прямой и откровенный ответ прозвучал на неделе в эфире телеканала Fox News, куда был приглашен известный советолог Стивен Коэн.

«Когда в 1991 году Советскому Союзу пришел конец, вашингтонская элита, определявшая внешнюю политику, представляла себе мир, в котором господствуют, которым правят Соединенные Штаты. По-видимому, так и было в 1990-е, когда в России был больной, а часто и не всегда трезвый президент, очень покладистый с Вашингтоном. И мы к этому привыкли. К России как к младшему, подчиненному партнеру в международных делах. А потом пришел Путин. И это был шок. И на этот шок в виде Путина так до сих пор и реагируют», - заявил Коэн.

Вот и все объяснение и враждебности Запада, и пропаганде, и всем этим странным вопросам про «желание править миром». Россия больше не хочет быть ни покладистой, ни младшим подчиненным партнером. И однажды Западу придется свыкнуться с этой мыслью. Как говорится, расслабиться и получать удовольствие.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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