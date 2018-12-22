Украинский депутат найден мертвым в собственном доме

В Днепропетровской области неизвестные напали с ножом и ограбили дом депутата местного райсовета. В результате мужчина скончался в больнице.

Инцидент произошел в одном из частных домов в селе Криничанского района. Группа неизвестных в балаклавах проникла в дом.

По данным полиции Днепропетровской области, во время нападения злоумышленники украли деньги и имущество семьи.

Возбуждено уголовное дело. Идет расследование.



