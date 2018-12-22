Губернатор Пермского края возглавил оперативный штаб на месте пожара в шахте «Уралкалия»

Губернатор Пермского края Максим Решетников прибыл на место происшествия в шахте «Уралкалия» в Соликамске.

Сообщается, что он возглавит оперативный штаб по решению возникшей чрезвычайной ситуации. Вместе с Решетниковым на место пожара выехали исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Шамиль Биктаев и руководитель краевого Центра медицины катастроф Олег Федоткин.

Ранее девять человек остались заблокированными в шахте, расположенной на территории Соликамска. Речь идет о руднике «Уралкалия», где произошел сильный пожар на глубине более 300 метров. Следственный комитет России уже начал проверку по факту случившегося.