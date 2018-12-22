Милиция ДНР сообщает о переброске ВСУ крупнокалиберной артиллерии к линии соприкосновения в Донбассе

Украинские силовики перебрасывают к линии соприкосновения в Донбассе крупнокалиберную артиллерию и реактивные системы залпового огня. Об этом сообщили в милиции Донецкой народной республики.

По данным разведки, ВСУ сосредоточили возле населенного пункта Калиновое дивизион самоходных гаубиц «Акация» и 12 реактивных установок «Град».

В эти подразделения, по данным ДНР, подвозят боеприпасы, некоторые из них начинены фосфором.

Переброску украинской техники зафиксировали и силовые подразделения Луганска. По их информации, на железнодорожную станцию в Рубежном пришли два состава с танками, противотанковыми пушками и боевыми машинами пехоты.