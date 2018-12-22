Немецкие СМИ предсказали повторение «керченского инцидента» в Арктике

Действия США по «обеспечению свободы» морской навигации в Арктике могут привести к повторению «керченского инцидента». Об этом пишет немецкое издание Telepolis.

Москва усиливает контроль над своими прибрежными водами по экономическим и военным соображениям, пишет автор статьи.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Североатлантический альянс отреагирует на военное присутствие России в Арктике, увеличив также свое присутствие в данном регионе.

Однако, как отмечает автор, инцидент в Керченском проливе показал наглядно, что Россия сможет защищать свою территорию. Поэтому в будущем такой же инцидент может повториться в Арктике, в случае если ВМС США попробуют нарушить границы РФ.

Двадцать пятого ноября в Керченском проливе российские пограничники задержали украинские катера и буксир. Члены экипажей обвиняются в нарушении границы РФ. Киев действия России назвал актом так называемой военной агрессии, после чего ввел на территории нескольких регионов военное положение.