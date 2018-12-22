В МЧС опровергли версию о взрыве метана в шахте в Соликамске

МЧС РФ опровергает получившую распространение информацию о том, что в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошел взрыв метана.

В пресс-службе чрезвычайного ведомства заявили, что информация не соответствует действительности и официальных подтверждений этому нет. По одной из предварительных версий, причиной возгорания могла стать монтажная пена. В данный момент внутри шахты все еще остается несколько работников, связь с которыми отсутствует.

Напомним, десять человек оказались заблокированы в шахте, расположенной на территории Соликамска. Речь идет о руднике «Уралкалия», где произошел сильный пожар на глубине более 300 метров. Следственный комитет России уже начал проверку по факту случившегося.