СК РФ начал проверку обстоятельств пожара в шахте «Уралкалия» в Соликамске

Следственный комитет Российской Федерации инициировал проверку по факту возникновения пожара на шахте «Уралкалия» в Соликамске.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководством следственного управления. Об этом сообщают в Управлении СК РФ по региону. Спасательная операция продолжается.

Напомним, десять человек оказались заблокированы в шахте, расположенной на территории Соликамска. Речь идет о руднике «Уралкалия», где произошел сильный пожар на глубине более 300 метров. Восемь человек удалось вывести на поверхность.