При взрывах в Сомали погибли десять человек

В столице Сомали Могадишо раздались два взрыва. Они были произведены с помощью начиненных взрывчаткой автомобилей.

Число погибших в результате происшествия достигло десяти. Об этом сообщает радиостанция Radio Dalsan на своей официальной странице в соцсети Twitter.

Не менее 40 человек получили серьезные ранения. Первый взрыв произошел возле Национального театра, второй - в припаркованной около местной Могилы Неизвестного Солдата машине.