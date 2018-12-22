Девять человек оказались заблокированы в шахте в Соликамске

Девять человек оказались заблокированы в шахте на территории Соликамска. Речь идет о руднике «Уралкалия», где произошел сильный пожар на глубине более 300 метров. Восемь человек удалось вывести на поверхность.

Как уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края, среди вызволенных на поверхность работников пострадавших нет. Однако связь с теми, кто оказался в западне, установить не удается.

«По предварительной информации, среди выведенных на поверхность рабочих пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.

Задымление случилось в четвертом стволе СКРУ-3 компаний «Уралкалий» в субботу, 22 декабря. Инцидент произошел в 10:04 по московскому времени. Вместе с тем известно, что девять человек, которые оказались в ловушке, являются сотрудниками подрядной организации.

В настоящее время на объекте работают горноспасатели. Кроме того, на предприятии задействован план работ по локализации и последующей ликвидации аварий.

В «Уралкалии» информацию о возгорании метана не подтвердили. Операция осложняется сильным задымлением и высокой температурой.