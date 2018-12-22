В NASA предупредили об огромном «бегемоте», несущемся на Землю

Астероид необычной формы приближается к Земле. Об этом сообщили специалисты NASA.

По словам ученых, 2003 SD220 - а именно такое название получил астероид - внешне якобы напоминает фигуру плывущего по реке бегемота.

В NASA же назвали космическое тело «праздничным», поскольку астероид был замечен незадолго до католического Рождества.

Вместе с тем уточняется, что длина космического тела - не менее 1,6 километра. По причине своего крупного размера астероид классифицируется как «потенциально опасный». Но специалисты NASA уверены, что космическое тело в ближайшем будущем не представит угрозы.

Эксперты отмечают, что этот астероид за последние 400 лет приблизился к Земле на 2,9 миллиона километров. В следующий раз этот космический объект можно будет рассмотреть лишь в 2070 году.

Ранее американское космическое агентство NASA опубликовало видео вращения самого опасного для Земли астероида Бенну на своей странице в Twitter.