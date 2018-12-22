Во Франции 10 человек стали жертвами протестов «желтых жилетов»

Еще один человек стал жертвой протестов «желтых жилетов» во Франции. Это водитель - он врезался в грузовик, который митингующие использовали, чтобы перегородить дорогу в городе Перпиньян.

Мужчина, которому было 36 лет, погиб на месте. Таким образом, жертвами пикетов, которые проходят в стране с середины ноября, стали уже десять человек.

Впервые манифестация пройдет около исторической резиденции французских королей - в Версале. Активисты выступят также в Бордо, Лилле, Лионе, Руане и в родном городе президента Макрона Амьене.

Безопасность по всей стране обеспечивают около четырех тысяч полицейских.

