Названы вызывающие онкологию сладости

Диетологи составили список пяти самых опасных «химических лакомств». Так, лидером рейтинга стали кексы и пирожные, посыпанные дешевой цветной глазурью. При их производстве используются краски на нефтяной основе. При этом такое лакомство способно развить у ребенка, например, дефицит внимания и гиперактивность, а также онкологию.

Злокачественные образования могут возникнуть в том числе в результате регулярного употребления газировки, поскольку в ее составе содержатся генетически модифицированный кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и фосфорная кислота.

Кукурузный сироп и искусственные красители есть, например, во многих леденцах. Специалисты призывают исключить эти продукты из своего рациона, а конфеты заменить леденцами на основе органического фруктового сока.

На последней строчке рейтинга оказался горячий шоколад. Причина в том, что такой продукт зачастую загружен очищенным сахаром и гидрогенизированным маслом. То же касается и популярных брауни - в их составе присутствуют ГМ-масла, уточняет портал food.news.

Ранее специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) поделились с родителями рекомендациями по выбору сладких новогодних подарков.