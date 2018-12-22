США заявили о планах бороться с ИГ* в Ираке после вывода войск из Сирии

В пятницу, 21 декабря, премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди провел телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео.

Как уточнили в канцелярии премьера, стороны обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом на фоне решения Вашингтона о выводе войск из Сирии.

Вместе с тем уточняется, что Помпео подтвердил иракскому премьеру, что США привержены борьбе с боевиками ИГ* в Ираке, и это несмотря на вывод войск из соседней Сирии.

Также стороны подтвердили необходимость политического решения сирийского кризиса, от которого зависит безопасность и стабильность в Ираке, уточняет ТАСС.

Девятнадцатого декабря президент США Дональд Трамп объявил о намерении вывести американские войска из Сирии. Свое решение он аргументировал тем, что победа над ИГ* на сирийской территории якобы уже одержана. А это, по словам Трампа, было единственной причиной, по которой ВС США там находились.

*ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ