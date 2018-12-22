В МИД РФ спрогнозировали последствия развала ДРСМД

В Министерстве иностранных дел РФ уверены, что с развалом Договора о ракетах средней и меньшей дальности в гонку вооружений и даже в прямую конфронтацию могут быть ввергнуты сразу несколько регионов мира.

В российском дипломатическом ведомстве уточнили, что итоги голосования в Генеральной ассамблее ООН по предложенному РФ проекту резолюции в знак поддержки Договора о РМСД «не могут не вызвать разочарования».

«Итоги голосования в Генассамблее ООН по предложенному Россией при соавторстве десяти стран проекту резолюции в поддержку Договора о РСМД не могут не вызывать разочарования», - отметили в МИД РФ.

Вместе с тем в МИД РФ подчеркнули, что в результате голосования в ГА ООН по резолюции о ДРСМД был «нанесен новый удар по архитектуре международной безопасности и стабильности».

В пятницу, 21 декабря, ГА ООН не приняла предложенную Россией резолюцию в поддержку сохранения действия ДРСМД. Так, голоса за отдали 43 страны, а против - 46. Еще 78 членов ООН от ответа воздержались.

Москва подчеркнула, что своим «попустительством либо бездумным соглашательством» эти страны уже благословили Вашингтон на разрушение ДРСМД

Четвертого декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы «вернуться к выполнению» ДРСМД. Если же этого не произойдет, добавил он, Вашингтон намерен приостановить обязательства по Договору.