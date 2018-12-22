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На Украине пожаловались на нехватку российских запчастей для железнодорожных вагонов

Ян Брацкий
12:03 22.12.2018
Сегодня украинские железнодорожники нуждаются в запасных частях на общую сумму 60 миллионов долларов.
На Украине пожаловались на нехватку российских запчастей для железнодорожных вагонов
Фото: Olena Khudiakova ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Украинские поезда не смогут курсировать по железным дорогам страны без российских комплектующих. Об этом на своей странице в Facebook заявил руководитель предприятия «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«"Укрзализныця" остро нуждается в замещении импортных запчастей. Прежде всего, производства Российской Федерации. Поэтому мы выходим с предложением к национальным производителям создать альтернативу», - написал Кравцов.

Потребности украинских железнодорожников в следующем году оцениваются в 60 миллионов долларов. Именно в такую сумму обойдется приобретение 575 тысяч единиц запасных частей.

Ранее стало известно, что официальный Киев требует от Москвы вернуть 30 тысяч вагонов, которые были куплены для нужд украинского предприятия на средства Европейского банка реконструкции и финансов, но, по мнению украинской стороны, остались на территории России.

Неоднократно на Украине поднимался вопрос о полном прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

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