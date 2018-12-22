Коломойский назвал провокацией введение военного положения на Украине

Олигарх Игорь Коломойский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что президент Украины Петр Порошенко продержался после избрания лишь полгода, после чего пошел по наклонной, что касается и рейтинга.

Коломойский уточнил, что Порошенко начал с 54% и закончил 5%.

«Он стал президентом, но не перестал быть олигархом. Это проблема для страны», - цитирует его сайт «Комсомольской правды».

Кроме того, он подчеркнул, что к Порошенко относится «неуважительно», и назвал его «аморальным типом».

«Находясь на таком посту, он совершает действия, которые не подобают его статусу, должности», - подчеркнул он.

Коломойский прокомментировал и инцидент в Керченском проливе, когда три украинских корабля нарушили российскую границу, а также введение Порошенко военного положения на Украине.

«Зачем мы вообще раздули этот скандал? И после этого ввели военное положение. Вот если бы этого не произошло (введения военного положения - прим. ред.), я бы сказал, что это глупость. А раз произошло, то это глупая провокация с целью введения военного положения», - подчеркнул он.

При этом Коломойский сообщил, что Порошенко просто хочет перенести президентские выборы и продлить свой срок, поскольку он «не оправдал ожиданий».

«Мы разобщенная страна. Снова никакого патриотического подъема», - заявил он

Ранее британский таблоид Daily Express предрек «третью мировую войну». Автор статьи напомнил об инциденте с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе, однако причину, нарушение Киевом границы РФ, не упомянул.