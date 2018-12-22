Захарова ответила на обвинения США во вмешательстве России, Ирана и Китая в выборы

Официальный представитель российского МИД упрекнула власти США в том, что они выставляют на посмешище собственный народ. Так она отреагировала на обвинения со стороны Вашингтона во вмешательстве в американские выборы.

В списке «обвиняемых», помимо России, также Китай и Иран. Свое мнение представитель российского внешнеполитического ведомства выразила в Facebook.

«Всемирным посмешищем выставляют американский народ те, кто имеет возможность влиять на принятие подобных решений. Такими методами США нескоро станут "снова великими", так как, кроме презрения и брезгливости, это поведение властелинов мира ничего не вызывает», - написала Захарова.

Ранее директор Нацразведки США Дэниел Коутс подготовил специальный доклад, на страницах которого возложил на Москву, Пекин и Тегеран ответственность за вмешательство в президентские выборы в США в уходящем году.

Никаких доказательств в пользу своей версии главный разведчик по традиции не привел.

Многостраничный доклад в ближайшее время поступит на изучение в министерство безопасности и Генеральную прокуратуру США.

Если выводы Коутса и его подопечных будут приняты, то это станет основанием для автоматического продления санкций в отношении неугодных Вашингтону стран, в числе которых Россия.