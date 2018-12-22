Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Владимир Путин обратился к российским энергетикам по случаю их профессионального праздника. Глава государства отметил высокий уровень квалификации людей, задействованных в стратегической для страны отрасли.

Полный текст поздравления президента приводит пресс-служба Кремля.

«Отрадно, что вы ответственно подходите к своим обязанностям, достойно справляетесь с поставленными задачами, главные из которых - строительство и модернизация мощностей и сетевой инфраструктуры, широкое внедрение передовых, энергоэффективных и экологичных технологий, повышение доступности услуг», - говорится в обращении президента.

В России День Энергетика отмечается с 1966 года. Этот день является праздничным для тысяч россиян, которые занимаются генерацией, передачей и сбытом электрической и тепловой энергии.

