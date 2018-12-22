Названы худшие фильмы 2018 года

Специалисты журнала The Hollywood Reporter составили рейтинг худших фильмов 2018 года.

В частности, на первом месте оказалась криминальная драма «Кодекс Готти» режиссера Кевина Конноли. Кинокритики подчеркнули, что, несмотря на редкие моменты, которые вызывают смех, в целом картина весьма скучная.

На второй позиции оказалась картина Отто Батхерста «Робин Гуд: Начало». Эксперты отмечают, что фильм настолько плох, что создателям следует «публично» покаяться.

И замкнула тройку лента «Пятьдесят оттенков свободы» Джеймса Фоули.

Кроме того, в топ-5 неудачных фильм текущего года попали также «Сама жизнь» Дэна Фогельмана и «Веном» Рубена Флейшера с Томом Харди в главной роли.

Ранее Американский институт киноискусства представил общественности список из десяти лучших фильмов 2018 года. Он составлен из самых разных фильмов, начиная от сказочной романтики, заканчивая безумной фантастикой.