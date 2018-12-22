В Приморье откроют школу, о проблемах которой рассказали Путину

В закрытой ранее школе Владивостока может открыться начальное учебное заведение со спортивными секциями. О проблемах этой школы ранее рассказал российскому президенту Владимиру Путину один из журналистов во время большой пресс-конференции, которая прошла в четверг, 20 декабря.

В частности, журналист из Владивостока рассказал о проблемах Приморского края, а именно - о закрытии городской школы №55.

Как уточнили в администрации Приморья, школа была закрыта еще пять лет назад, поскольку туда ходило мало детей и здание частично пустовало.

При этом власти города ранее запросили данные об общем количестве детей, которые проживают поблизости. Именно на основе этой информации будет приниматься решение об открытии школы.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в субботу, 22 декабря, во время инспектирования здания заявил о предстоящем открытии учебного заведения.

«Бывшую школу №55 на улице Снеговая капитально отремонтируют и откроют в 2019 году. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко во время инспектирования здания в субботу, 22 декабря», - сообщил он.

В настоящее время в здании располагается Центр подготовки населения различным видам спорта Владивостока, например - карате, боксу, рукопашному бою или стрельбы.

После осмотра здания Кожемяко подчеркнул, что здесь может располагаться начальная школа со спортивными секциями. Он также отметил, что теперь необходимо заказать эскизный проект и сделать капитальный ремонт помещений для подготовки школы к следующему сезону.

«Спортивные секции можно оставить, введем в штат тренеров и сделаем им доплату. После школьных занятий здесь могут тренироваться спортсмены», - подчеркнул Кожемяко.

Он заключил, что теперь необходимо провести социальный опрос среди местных жителей и узнать, готовы ли они отдать своих детей в эту школу, а также то, сколько здесь будет учиться человек.