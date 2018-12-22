Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Приморье откроют школу, о проблемах которой рассказали Путину

Наталия Майорова
10:38 22.12.2018
В настоящее время в здании располагается Центр подготовки населения различным видам спорта Владивостока, например - карате, боксу, рукопашному бою или стрельбы.
В Приморье откроют школу, о проблемах которой рассказали Путину

В закрытой ранее школе Владивостока может открыться начальное учебное заведение со спортивными секциями. О проблемах этой школы ранее рассказал российскому президенту Владимиру Путину один из журналистов во время большой пресс-конференции, которая прошла в четверг, 20 декабря.

В частности, журналист из Владивостока рассказал о проблемах Приморского края, а именно - о закрытии городской школы №55.

Как уточнили в администрации Приморья, школа была закрыта еще пять лет назад, поскольку туда ходило мало детей и здание частично пустовало.

При этом власти города ранее запросили данные об общем количестве детей, которые проживают поблизости. Именно на основе этой информации будет приниматься решение об открытии школы.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в субботу, 22 декабря, во время инспектирования здания заявил о предстоящем открытии учебного заведения.

«Бывшую школу №55 на улице Снеговая капитально отремонтируют и откроют в 2019 году. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко во время инспектирования здания в субботу, 22 декабря», - сообщил он.

В настоящее время в здании располагается Центр подготовки населения различным видам спорта Владивостока, например - карате, боксу, рукопашному бою или стрельбы.

После осмотра здания Кожемяко подчеркнул, что здесь может располагаться начальная школа со спортивными секциями. Он также отметил, что теперь необходимо заказать эскизный проект и сделать капитальный ремонт помещений для подготовки школы к следующему сезону.

«Спортивные секции можно оставить, введем в штат тренеров и сделаем им доплату. После школьных занятий здесь могут тренироваться спортсмены», - подчеркнул Кожемяко.

Он заключил, что теперь необходимо провести социальный опрос среди местных жителей и узнать, готовы ли они отдать своих детей в эту школу, а также то, сколько здесь будет учиться человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.12.2018, 10:37
Bloomberg посчитал совокупные потери мировых богачей
Дата21.12.2018, 17:37
До полного бака: кадры воздушной дозаправки стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС
Дата20.12.2018, 10:19
Отец Нурмагомедова озвучил стоимость реванша с Макгрегором
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата21.12.2018, 11:41
Потомок Ту-144: стало известно, когда авиакомпании РФ получат сверхзвуковой лайнер
Дата20.12.2018, 07:41
В Японии рассекретили материалы по переговорам о Курильских островах с США
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:15 В стране и мире
В российских школах появятся две новые должности
08:16 В стране и мире
В США рассказали о превосходстве российской «Арматы»
05:12 В стране и мире
США выделят Украине 10 млн долларов после инцидента в Керченском проливе
04:49 В стране и мире
Московских водителей предупредили о снежных заносах на дорогах
02:24 В стране и мире
Американская разведка обвинила Россию и Китай во вмешательстве в выборы-2018
События дня
События дня
Большая пресс-конференция Путина-2018
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Радиация и кровь: исследователь обнаружил «секретные» материалы в деле о гибели группы Дятлова
Названы самые популярные коты 2018 года
МАЗ показал свой «самый красивый» гоночный грузовик
Найден эффективный способ предсказывать смерть человека
Видео
В ГИБДД рассказали, как можно будет получить «красивый» номер
Путин пообещал наказать Пескова
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.