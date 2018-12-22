Bloomberg посчитал совокупные потери мировых богачей

Богатейшие люди планеты потеряли в уходящем году 511 миллиардов долларов. Что касается совокупного капитала 500 крупнейших предпринимателей мира, то он сократился до 4,7 триллиона долларов, сообщает агентство Bloomberg.

По оценкам финансистов самый неудачный год был у владельца компании Amazon. Джефф Безос потерял 53 миллиарда долларов. В самые тучные времена активы богача оценивался в 186 миллиардов долларов.

Самые успешные предприниматели США начали год с почти 6% потери своего капитала. Совокупный доход их казны сейчас составляет 1,9 триллиона долларов. Для сравнения, азиатские бизнесмены потеряли 144 миллиарда.

Еще одним неудачников уходящего года стали представители немецкой семьи Шеффлер. Европейцы являются мажоритарными акционерами производителя автомобильных шин Continental AG. С начала года их доходы упали на 17 миллиардов долларов.

Российские магнаты, по оценкам экспертов, отделались легким испугом по сравнению со своими заокеанскими и европейскими коллегами.

Совокупная оценка активов 25 крупнейших представителей бизнеса нашей страны сократилась до 225 миллиардов долларов. Больше других опустел кошелек президента алюминиевого гиганта «Русал» Олега Дерипаски. Он стал легче на 5,7 миллиарда долларов.