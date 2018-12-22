Каталонию захлестнула волна беспорядков

Каталонию вновь лихорадит от массовых акций протеста. Число пострадавших в столкновениях с представителями власти превысило 60 человек, ранены 35 полицейских. Демонстранты блокируют дороги, строят баррикады и громят магазины.

Митинги начались после решения провести заседания совета министров Испании в Барселоне, а не в Мадриде, как обычно.

Жители Каталонии восприняли это как провокацию и вышли на улицы в знак несогласия. Сейчас известно о 12 задержанных.

Власти Испании поставили протестующим ультиматум, если до конца недели они не прекратят демонстрации, в Каталонию вновь введут национальную полицию и внутренние войска.