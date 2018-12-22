В Саратове десятки тысяч человек остались без тепла

В Саратове 26 тысяч человек остались без отопления в сильный мороз. Сейчас за окнами минус 20 градусов. В квартирах у многих батареи начали остывать еще в четверг.

Причина - коммунальная авария. Когда ее устранили и начали заполнять трубы горячей водой, случился новый прорыв. На этот раз в зону резкого похолодания попали не только многоэтажки, но и 12 социальных объектов.

Для ликвидации последствий ЧП создан оперативный штаб.

Ремонтные бригады работают в авральном режиме. Аварийный участок теплосети пытаются заменить. Чтобы не допустить полной разморозки всей системы, дома временно подключили к отоплению по альтернативной схеме.