В Мурманской области запустили последнюю передающую башню для цифрового ТВ-сигнала
Теперь даже в самых удаленных уголках страны население сможет смотреть телевизионные каналы в высоком качестве.
Фото: Hans-Martin Dewitz imagebroker.com, Globallookpress
В России завершается переход на цифровое телевещание. Последнюю новую передающую башню - она называется «Ура», торжественно запустили в поселке Видяево Мурманской области. Всего в рамках проекта построено пять тысяч 40 объектов.
Теперь почти все жители страны, независимо от местонахождения, даже в самых отдаленных деревнях, могут бесплатно смотреть 20 телеканалов с высоким качеством изображения и звука.
В зону охвата не попали лишь полтора процента населения. Они будут смотреть телевидение по спутнику и тоже бесплатно.
То есть в России сейчас крупнейшая в мире сеть цифрового эфирного телевещания, которую почти с нуля строили девять лет.