В Мурманской области запустили последнюю передающую башню для цифрового ТВ-сигнала

В России завершается переход на цифровое телевещание. Последнюю новую передающую башню - она называется «Ура», торжественно запустили в поселке Видяево Мурманской области. Всего в рамках проекта построено пять тысяч 40 объектов.

Теперь почти все жители страны, независимо от местонахождения, даже в самых отдаленных деревнях, могут бесплатно смотреть 20 телеканалов с высоким качеством изображения и звука.

В зону охвата не попали лишь полтора процента населения. Они будут смотреть телевидение по спутнику и тоже бесплатно.

То есть в России сейчас крупнейшая в мире сеть цифрового эфирного телевещания, которую почти с нуля строили девять лет.