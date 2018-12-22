Взрывное небо: спасатели ликвидировали пожар на складе пиротехники в Петербурге

На протяжении нескольких часов пожарные Санкт-Петербурга тушили склад пиротехники на Химической улице. Как удалось выяснить позже, многочисленные салюты и фейерверки хранились без соблюдения норм пожарной безопасности.

На протяжении нескольких часов в ночное питерское небо ежесекундно взлетали и взрывались десятки пиротехнических зарядов.

При возгорании огонь мгновенно охватил площадь в 300 квадратных метров - фейерверки, в нарушение всех условий, хранились на мебельном складе. Пожару присвоили второй, повышенный уровень сложности. Из-за запутанных коммуникаций пришлось прокладывать рукавные линии длиной до полукилометра, при тушении спасатели использовали бронещиты.

В районе Химического переулка, где бушевал пожар, находились в основном складские и офисные помещения. Однако спасатели эвакуировали жильцов домов в радиусе километров. В тушении участвовали 90 человек и более 30 единиц техники. Также спасатели пригнали пожарный поезд и передвижную химическую лабораторию для оценки уровня загрязнения воздуха.

«Это здание совершенно не приспособлено для хранения пиротехнических изделий. Месяц тому назад была проверка состояния противопожарного состояния объекта. В результате проверки руководитель организации привлечен как административной ответственности как юридическое лицо», - заявил начальник ГУ МЧС по региону Алексей Аникин.

Около полуночи пожар был полностью потушен. Соседские склады удалось от огня уберечь. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время на месте работает следственная группа, причина пожара устанавливается.