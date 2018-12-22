Ученые обнаружили взаимосвязь между хронической усталостью и вирусными инфекциями

Ученые нашли причину хронической усталости. В современном мире этот синдром встречается все чаще у людей самых различных специальностей. Одной из причин постоянного упадка сил исследователи назвали гиперактивность иммунной системы (СХУ).

Результаты научных изысканий опубликованы в журнале Psycho-Neuro-Endocrinology.

Несмотря на то, что факторы вызывающие синдром хронической усталости почти не изучены, исследователи уверены, что это может быть следствием перенесенных вирусных инфекций, в том числе респираторных.

Еще одной из возможных причин СХУ может быть генетика, но такие случаи встречаются крайне редко, отмечает автор научного труда Кармин Париант.

Результаты проведенных опытов и исследований, похоже ставят окончательную точку в вопросе СХУ, который многие считали надуманной болезнью. У пациентов, страдающих от недуга, обнаружены значительные изменения в химическом составе крови.

