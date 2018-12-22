Украинцы встретят Новый год маршем в честь Бандеры

Во вторник, 1 января, в Киеве пройдет «марш чести в дня рождения Бандеры».

Как уточняется сообщении партии радикальных националистов «Свобода»* в Facebook, все желающие украинцы смогут принять в нем участие.

Верховная рада 19 декабря объявила день рождения лидера Организации украинских националистов* Степана Бандеры официальным праздником. Свои голоса за это отдали 232 народных депутата из 333.

Первого января Украина отпразднует 110 лет со дня рождения Бандеры. Кроме того, украинские депутаты ранее предложили отпраздновать на государственном уровне юбилеи и других одиозных личностей.

* «Свобода» - экстремистская организация, запрещена в РФ

* ОУН, Организация украинских националисотв - экстремистская организация, запрещена в РФ