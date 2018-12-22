В «Нафтогазе» предупредили о проблемах с закупкой газа

Украинский «Нафтогаз» столкнулся с рядом проблем. В частности у концерна могут возникнуть трудности с закупкой газа зимой, в разгар отопительного сезона. Об этом на своей странице в Facebook предупредил глава концерна Андрей Коболев.

Причина тому – недостаток денег на счетах компании, которая не может инвестировать в развитие ГТС страны и собственную добычу. Коболев уверен, что часть вины лежит на правительстве, которое не компенсирует потери монополии от продажи топлива по льготным ценам.

«Нафтогаз» продает газ по ценам ниже рыночных. Кабмин должен был компенсировать потери, но этого не произошло. Мы могли бы направить эти деньги на развитие собственной добычи. Более того, деньги, которые группа должна была получить, реализуя газ по льготной цене, в полном объеме не оплачены», - сетует на страницах социальной сети Коболев.

Дошло до того, что один из депутатов президентского блока в Верховной раде предложил продать убыточный «Нафтогаз». Огромные долги компании, по мнению инициатора продажи концерна, придется гасить несколько лет.

