Горение газопровода в Якутии ликвидировано

На магистральном газопроводе в Намском районе Якутии произошла авария. В настоящий момент горение прекращено, уточнили в ГУ МЧС РФ по региону.

Пожар произошел в субботу, 22 декабря. В результате инцидента пострадавших нет. Не была прекращена подача газа.

«Факельное горение газа в трубе газо-магистральной линии прекращено», - уточняется в сообщении.

В настоящее время МЧС работает в режиме «чрезвычайной ситуации». На место ЧП был направлен подвижной пункт управления с оперативной группой. Угрозы нарушения жизнеобеспечения населения нет.

Вместе с тем на сайте правительства Якутии сообщается, что к ветке, на которой произошел взрыв, были подключены сразу три населенных пункта Намского района - села Ергелех, Хонгор-Бие, Кюренг-Ат.

Подача газа потребителям осуществляется по резервной ветке.