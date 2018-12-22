В США рассказали о превосходстве российской «Арматы»

Современная российская бронетехника по своим боевым характеристикам значительно превосходит аналоги североатлантического альянса. На фоне появления в ВС РФ танка Т-14 «Армата» эксперты в США отмечают стремительное устаревание боевых танков НАТО, пишет интернет-издание The National Interest.

В частности аналитики сравнили Т-14 с танками, которые находятся на вооружении альянса: британским Challenger 2 и американским M1A2 Abrams.

«Армата» превосходит конкурентов по всем основным показателям, таким как живучесть, огневая мощь и мобильность.

Авторы статьи особо отмечают комплекс активной защиты Т-14. Западные производители, по их мнению, давно отстали по этому показателю. Довершает образ непобедимой бронемашины – орудие, способное стрелять противотанковыми управляемыми ракетами.

При этом «Армата» имеет небольшой вес, значительный запас хода, значительную маневренность и эффективную подвеску, что делает его одним из самых грозных противников.

К слову, Т-14 – единственный танк третьего поколения в мире. Экипаж боевой машины защищен бронекапсулой, при этом бронемашина способна выдержать прямое попадание любого современного и перспективного противотанкового снаряда.

